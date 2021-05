Dobovec v napetem finalu do pokalne lovorike 24ur.com Nogometaši Dobovca, ki so se v tej sezoni uvrstili v končnico laskave Lige prvakov in izpadli proti kasnejšemu zmagovalcu Barceloni, so četrtič zapored postali zmagovalci slovenskega pokala Terme Olimia v futsalu. V finalu zaključnega turnirja v Podčetrtku so premagali Litijo z 1:0. Strelec edinega zadetka je bil Teo Turk v 34. minuti.

