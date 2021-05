Užaljeni Veselinovič, mrtvi Meško in diskriminirani Zorčič SiOL.net Predsednik državnega zbora Igor Zorčič ni odstopil. Čeprav so mu Danijel Krivec (SDS), Gregor Perič (SMC) in Jožef Horvat (NSi) ta teden pokazali 47 podpisov poslancev, ki ga več nočejo. Zorčič ni Matej Tonin (NSi) ali Dejan Židan (SD). Tonin je odstopil, ko je Marjan Šarec prevzel vlado z levimi strankami brez NSi. Židan je odstopil, ko je Šarec razglasil, da je ugotovil, da z levimi koalicijskim...

