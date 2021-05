Ostanki rakete najverjetneje končali v bližini Maldivov 24ur.com Kitajska vesoljska agencija je sporočila, da so ostanki velikanske rakete najverjetneje pristali v Indijskem oceanu v bližini Maldivov. 21 ton težka in 30 metrov visoka raketa je v Zemljino orbito ponesla prvi del kitajske vesoljske postaje Nebesna harmonija. Deli kitajske rakete pa so nato nenadzorovano padli na Zemljo.

