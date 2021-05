Westbrook s 181. trojnim dvojčkom ujel Robertsona, Čančarju izdatna minutaža 24ur.com Onstran Atlantika je bilo v noči na nedeljo zelo pestro v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Košarkar Washingtona Russell Westbrook je svojemu moštvu do zmage po podaljšku s 133:132 nad Indiano pomagal s 33 točkami, 19 skoki in 15 podajami. Westbrook je tako prišel do 181. trojnega dvojčka v karieri in se na prvem mestu večne lestvice izenačil z legendarnim Oscarjem Robertsonom. 16 minut za ig...

