Žrtve eksplozij v Kabulu večinoma dekleta tamkajšnje srednje šole 24ur.com V eksplozijah podtaknjenih bomb, ki so se zgodile v bližini srednje šole v afganistanski prestolnici Kabul, je umrlo najmanj 50 oseb, več kot 100 pa ranjenih. Večina žrtev so dekleta iz omenjene šole, je povedala afganistanska predstavnica ministrstva za šolstvo. Talibani so že zanikali vpletenost v napad.

