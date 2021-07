New York zaradi porasta nasilja z orožjem razglasil izredne razmere 24ur.com New York je postal prva ameriška država, ki je podpisala izvršno odredbo, s katero so razglasili izredne razmere zaradi nasilja s strelnim orožjem. Guverner zvezdne države Andrew Cuomo je dejal, da bi zakonodaja omogočala tudi civilne tožbe proti proizvajalcem, distributerjem in trgovcem orožja na podlagi tega, kako strelno orožje tržijo in prodajajo.

