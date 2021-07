Poziv slovenski politiki: Čim prej se lotite tega SiOL.net Digitalni preboj Slovenije mora biti nacionalna prioriteta, poudarja 32 organizacij, ki so podprle implementacijo prvega paketa ukrepov Strateškega sveta za digitalizacijo, ki ga vodi Mark Boris Andrijanič. Med podporniki so znanstvene ustanove in združenja, univerze, gospodarska in podjetniška združenja, zdravniška združenja, pa tudi združenja občin, ter društva in zveze društev. Vlado so ob tem ...

