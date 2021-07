Ladja Ever Given, ki je blokirala Sueški prekop, končno na poti iz prekopa RTV Slovenija Ladja Ever Given, ki je marca šest dni blokirala strateško pomemben Sueški prekop, je končno na poti iz prekopa. Japonski lastnik ladje in upravljavec Sueškega prekopa (SCA) sta namreč slovesno podpisala končni dogovor o odškodnini.

