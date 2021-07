Danes cepilni rekord v Kranju zurnal24.si Kljub težavam s parkiranjem so danes v kranjski vojašnici več kot uspešno izpeljali cepljenje. "Zdravstveni delavci Zdravstvenega doma Kranj so proti covidu-19 cepili rekordno število ljudi, kar 1383, od teh jih je bilo približno 400 nenaročenih," so sporočili iz službe za stike z javnostjo, ki skrbi za obveščanje o cepljenju iz zdravstvenih domov Kranj, Škofja Loka in Tržič.

