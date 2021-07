Tina Mrak in Veronika Macarol na OI po novo visoko uvrstitev RTV Slovenija Tina Mrak in Veronika Macarol sta bili na zadnjih OI šesti. Jadralno območje na Japonskem sta preizkusili že pred dvema letoma, razmere so jima ustrezale, tudi zato sta pred odhodom na olimpijske igre zelo optimistični. Obetata si novo visoko uvrstitev.

