Toliko bi nas stalo, če bomo jeseni zaprti. Toliko delovnih mest bi izgubili Cekin.si Če bi jeseni vnovič prišlo do zaprtja gospodarstva, bi to pomenilo izgubo 1,7 milijarde evrov prihodkov, 400 milijonov evrov dodane vrednosti in 2500 delovnih mest. Državo bi podpora prizadetemu gospodarstvu in javnemu sektorju stala okoli 800 milijonov evrov, kar znese 400 evrov na prebivalca, so izračunali v GZS in zato pozvali k cepljenju.

