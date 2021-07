Indijska različica hojsanja Dnevnik Svetovne tiskovne agencije so včeraj poročale, da je zaradi katastrofalnega ravnanja ob izbruhu okužb in ob premnogih smrtih zaradi covida-19 v Indiji odstopilo kar 12 ministrov, med njimi tudi minister za zdravje. Ob vrhuncu pandemije aprila in...

Sorodno Oglasi