Polfinale: Barty - Kerber in Sabalenka - Pliškova RTV Slovenija Drugi četrtek je v Wimbledonu tradicionalno rezerviran za ženski polfinale. Ob 14. 30 se bosta pomerili prva igralka sveta Ashleigh Barty in Angelique Kerber, sledil bo obračun med Karolino Pliškovo in Arino Sabalenko.

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Simona Kustec Lipicer

Tadej Pogačar

Bojana Beović

Srečko Katanec