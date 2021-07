Novomeški poletni večeri bodo na novomeškem Glavnem trgu potekali med 8. julijem in 24. avgustom. Začeli se bodo drevi ob 20. uri pred knjigarno Goga s pogovorom o romanih Šola za delikatne ljubimce Svetlane Slapšak in Naj me kdo zbudi Lucije Stepančič. Roman Šola za delikatne ljubimce je križanec med potopisom, političnim esejem in pustolovsko-ljubezenskim romanom. Naj me kdo zbudi se dogaja v ...