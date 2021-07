Človek bi lahko še v tem stoletju dosegel starost 130 let Primorske novice Napredek medicine in tehnologije ljudem omogoča, da dosegamo vedno višje starosti. Toda kako daleč gre lahko ta trend? S pomočjo statističnih metod so znanstveniki izračunali, da bo sedanji starostni rekord 122 let s skoraj 100-odstotno verjetnostjo presežen že v 21. stoletju. Doseči starost 130 let se jim zdi povsem mogoče.

