Mešanica izkušenj in mladosti Ekipa Na največje tekmovanje za športnike invalide se zavzeto pripravljajo tudi slovenski športniki. Za zdaj je na seznamu udeležencev šest Slovencev, v krovni zvezi pa upajo, da bo končna številka osem. Prošnji za posebno vabilo so poslali še za lokostrelca Dejana Fabčiča in strelca Damjana Pavlina.



