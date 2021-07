Toliko so se spet podražile stanovanjske nepremične zurnal24.si Cene stanovanjskih nepremičnin v območju evra in EU so se v prvem četrtletju letošnjega leta zvišale. V območju evra so šle v medletni primerjavi navzgor za 5,8 odstotka, v EU pa za 6,1 odstotka. V primerjavi s predhodnim četrtletjem so v državah z evrom porasle za 1,3 odstotka, v uniji pa za 1,7 odstotka.

