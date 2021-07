Piše: L. B. V prvih šestih mesecih je Skupina GEN-I ustvarila 37,8 milijonov EUR poslovnega izida iz poslovanja (EBIT), in tako za 260 odstotkov presegla načrte za to obdobje. Dobiček se je povečal iz 1,3 milijarde prihodkov na 30,6 milijonov EUR, kar pomeni 300 odstotkov več kot so načrtovali. Ustvarjeni dobiček predstavlja skoraj 200-odstotno realizacijo celotnega planiranega izida do konca leta ...