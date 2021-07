V OZS razočarani zaradi nepodaljšanja čakanja na delo in temeljnega dohodka za samozaposlene Reporter V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so razočarani nad interventnim zakonom o ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covida-19, ki ga je v sredo potrdil DZ. Kot pojasnjujejo, ne naslavlja problemov celotnega gosp

Sorodno







































Oglasi Omenjeni Delo

korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Simona Kustec Lipicer

Tadej Pogačar

Bojana Beović

Srečko Katanec