Londonski muzej bogatejši za bas kitaro, ki so jo The Clash razbili na odru Dnevnik Muzej mesta London bo v tem mesecu razstavil bas kitaro Fender, ki jo je v jezi na odru razbil član skupine The Clash Paul Simonon. Delček iz rock zgodovine se bo pridružil rimskim mozaikom in oltarnim slikam iz 15. stoletja, da bi pripovedoval...

