Trump zaradi prepovedi dostopa toži Facebook, Twitter in YouTube Dnevnik Bivši predsednik ZDA Donald Trump je v sredo v New Jerseyju naznanil tožbo proti Facebooku, Twitterju, YouTubu in njihovim direktorjem, ker so mu po napadu njegovih privržencev na zvezni kongres 6. januarja letos zaradi nevarnosti spodbujanja k...

Sorodno



Oglasi