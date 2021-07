Udaril bivšo ženo in grozil, da bo ubil hčerki Primorske novice Koprski policisti so posredovali na delovnem mestu oškodovanke v Kopru, kjer ji je 40-letni bivši mož grozil in jo udaril. Prav tako je grozil, da bo šel na njen naslov, kjer bo ubil njuni hčerki. Policisti bodo zoper 40-letnika napisali kazensko ovadbo zaradi nasilja v družini, zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja, izrekli pa so mu tudi prepoved približevanja.

