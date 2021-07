V Banjaluki prijeli enega najbolj iskanih Slovencev 24ur.com Pripadniki policijske uprave Banjaluka so prijeli Daniela Borojevića, za katerim je bila zaradi ropa razpisana mednarodna Interpolova tiralica in ki ga slovenska policija išče že od leta 2002. Policijska uprava Banjaluka je sporočila, da so ga izročili sodišču BiH.

