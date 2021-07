Kredarica letos v snegu do 2. julija (video time-lapse) Primorski dnevnik Sneg je na Kredarici neprekinjeno vztrajal od 26. septembra lani do 2. julija letos, torej za skupnih 282 dni, kar je dober mesec več od dolgoletnega povprečja. Snežna sezona je tako bila ena med najdaljšimi v zadnjih 50 letih. Višina snega je bila najvišja ob koncu maja, kar je prav tako nenavadno, ko je dosegla 520 centimetrov. Od začetka julija pa ni več sklenjene snežne odeje, ostale pa so le ...

