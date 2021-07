Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih 24.urah prejeli 291 klicev občanov. 62 klicev je bilo interventnih. 12 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 2 s področja mejnih zadev in tujcev, 26 s področja prometne varnosti in 14 s področja javnega reda in miru. O smrti 34-letnega motorista, dvanajsti letošnji smrtni žrtvi prometnih nesreč ...