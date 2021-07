Poskus uboja na Tolminskem, streljanje, v rokah tudi sekira SiOL.net Novogoriški policisti so bili v soboto zvečer obveščeni, da se je na Tolminskem med seboj sprlo več oseb. Pri tem so uporabili tudi starejše vojaško strelno orožje in orodje. Ena oseba je lažje poškodovana, proti 42-letnemu moškemu pa so policisti vložili kazensko ovadbo za poskus uboja.

