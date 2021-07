Državni sekretar Geršak na okrogli mizi »Digitalizacija MSP kot pospešek za oživitev gospodarstva - Vlada RS Različne študije kažejo, da so se mala in srednja podjetja (MSP) soočala z večjimi tveganji ob pandemiji, pri čemer so bila podjetja z višjo stopnjo digitalne zrelosti bolj odporna na izzive, ki so jih prinesli omejevalni ukrepi in krizna situacija. Po koncu pandemije se bo pomen digitalizacije še povečeval, zato je pomembno slovenska podjetja podpreti pri osvajanju digitalnih kompetenc in uvajanj...

