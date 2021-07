Pasti, ki stojijo nasproti Sportal Gostiteljica Japonska, Argentina in Španija bodo reprezentance, s katerimi se bo slovenska košarkarska reprezentanca pomerila na krstnih olimpijskih igrah. Japonci ne bodo pretrd oreh, čeprav imajo v svojih vrstah tudi košarkarja iz lige NBA, medtem ko so Španci kot aktualni svetovni prvaki in Argentinci kot podprvaki sestavili kakovostno zasedbo, ki bosta predstavljali slovenski reprezentanci velik izziv.

