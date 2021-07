Navijač Andy: Je to resnično, smo res v finalu? Dnevnik Ni jih malo, ki so prepričani, da nizozemski sodnik Danny Makkelie ne bi smel piskati enajstmetrovke za Anglijo v podaljšku polfinala EP. Angleži so bili nazadnje v finalu velikega tekmovanja leta 1966. Gareth Southgate statistično velja za četrtega...

