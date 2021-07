Simeone bo nadaljeval zlato obdobje - na klopi Atletica do leta 2024 RTV Slovenija Diego Simeone je podaljšal pogodbo z madridskim Atleticom do konca sezone 2023/24. Argentinec je že deset let na klopi colchonerosov, osvojil je tudi dva naslova državnega prvaka.

