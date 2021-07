Kristini Modic in Samu Zveru letošnja nagrada državljan Evrope RTV Slovenija Evropski parlament je razglasil dobitnike nagrade državljan Evrope. Iz Slovenije sta jo prejela predsednica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo Kristina Modic in predstojnik Kliničnega oddelka za hematologijo v UKC Ljubljana, Samo Zver.

