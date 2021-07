Kapitan Brkuljić prvi prispel na kraj nesreče: Slišali smo žensko, ki je stokala od bolečin 24ur.com V pomorski nesreči med otokoma Brač in Hvar sta bila udeležena gumenjak in gliser. Policija je poročala o več poškodovanih, iz prve roke pa je o hudi nesreči spregovoril kapitan luške kapitanije Nikola Brkuljić, ki je prvi prispel na kraj dogodka. Pravi, da je v 30 letih službovanja doživel že več nesreč, lažjih in tudi težkih, toda tokratno reševanje življenj ga je najbolj zaznamovalo.

