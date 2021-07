Kdo so prvi prejemniki nagrad za presežke na področju avdiovizualnih del? RTV Slovenija Prvo zvezdo oriona, nagrado Aipe za največjo gledanost v kabelski retransmisiji, je prejela nadaljevanka Najini mostovi. Ob tej pa so podelili tudi tri igralske nagrade in tri nagrade butnskala za avtorsko drznost in ustvarjalno izvirnost.

