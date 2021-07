Na Švedskem je v četrtek takoj po vzletu v kraju Orebro, slabih 200 kilometrov zahodno od Stockholma, strmoglavilo in zagorelo manjše letalo. Pri tem je po informacijah policije umrlo vseh devet ljudi na krovu letala. “Gre za hudo nesrečo. Umrli so vsi, ki so bili na letalu,” je na svoji spletni strani danes zapisala policija. […] The post (Umrli pilot in osem padalcev) Na Švedskem v nesreči manjš ...