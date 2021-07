Poletna Animateka: od razočaranja nad neuporniškim duhom do Profesorja Baltazarja RTV Slovenija Tokratna Poletna Animateka bo do 7. avgusta ponudila osem večerov in devet projekcij avtorske animacije. Festivalsko dogajanje se začenja na Kinodvorišču s projekcijo španskega animiranega celovečerca Fermina Muguruze, naslovljen Črno je beltza.

