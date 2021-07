Ministri EU za zaposlovanje in socialno politiko se zavzemajo za bolj vključujoče trge dela za vse g Vlada RS Danes, 9. 7 .2021, se je na Brdu pri Kranju zaključilo dvodnevno neformalno srečanje ministric in ministrov EU za zaposlovanje in socialno politiko. Osrednja tema je bila odporni in vključujoči trg dela. Razprave je vodil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.

Sorodno

















Oglasi