Predlog novele Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, s katerim so želeli v Stranki Alenke Bratušek (SAB) natančno določiti pravila za pridelavo, predelavo in uporabo konoplje v medicinske namene, ni primeren za nadaljnjo obravnavo, je sklenil Državni zbor. Da ni primeren, je glasovalo 47 poslancev, da je primeren, pa 18. SAB: Do konoplje za ...