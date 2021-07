V sredo, 7. 7. 2021, smo na Strokovno izobraževalnem centru Brežice (ETrŠ) svečano podelili letošnja maturitetna spričevala ob upoštevanju vseh priporočenih varnostnih ukrepov v času letošnje epidemije. Slednja je zelo zaznamovala letošnjo generacijo, saj je kar eno celo leto izobraževala na daljavo, zato so bili maturanti pred maturo še toliko bolj negotovi. Rezultati pa so pokazali, da so bili ...