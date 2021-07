Začetek gradnje Biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo Vlada RS Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec se je udeležila slavnostnega dogodka ob začetku gradnje Biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo. Nov objekt bo zagotavljal primerne infrastrukturne pogoje za izkoriščenje znanstveno raziskovalnih in poslovnih priložnosti inštituta, s čimer bo omogočena širitev delovanja in nadaljnji razvoj Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB).

