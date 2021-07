Prebežnike so skrili v pasje ute Primorske novice Ilegalni prebežniki se proti Italiji po Sloveniji prebijajo na različne načine. Na območju koprske policijske uprave so jih v zadnjem obdobju veliko prijeli, ko so hodili peš. Od četrtka do petka so jih prestregli 52. Na mejnem prehodu Gruškovje pa so jih odkrili skrite v pasjih utah, na tovornem vozilu, ki ga je vozil srbski voznik.

