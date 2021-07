Ministrstvo za pravosodje objavilo nov poziv za izbor delegiranih tožilcev Politikis Ministrstvo za pravosodje je danes v uradnem listu objavilo nov poziv za izbor kandidatov za evropska delegirana tožilca. Poziv so objavili na podlagi 71.č in 71.d člena zakona o državnem tožilstvu. Vlada po novem pričakuje šest kandidatov. Rok za vložitev kandidatur je 15 dni po objavi poziva. Javni poziv državnim tožilcem k vložitvi kandidatur za […] The post Ministrstvo za pravosodje objavilo n ...

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Andrej Vizjak

Tadej Pogačar

Špela Grošelj

Jožef Horvat