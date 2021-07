Piše: Nina Žoher (Nova24tv) Iz vrst levega pola, še posebej iz stranke SD, lahko mnogokrat slišimo, kako naj bi jedrne države predstavljale vzor za Slovenijo. To imajo še posebej v mislih, ko je govora glede svobode govora in medijskega poročanja. Nedavni dogodki pa kažejo, da jedrne države postajajo nevarno zatočišče za novinarje. Potem, ko so na Nizozemskem sredi ulice z več streli napadli preis ...