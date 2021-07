Da Vincijeva risba medvedje glave prodana za 10,3 milijona evrov 24ur.com Več kot 500 let staro risbo medvedje glave, ki jo je s srebrnim svinčnikom narisal sloviti italijanski renesančni umetnik Leonardo da Vinci, so na dražbi v Londonu prodali za 8,8 milijona funtov (10,3 milijona evrov). Po navedbah avkcijske hiše Christie's je risba eno redkih umetnikov del, ki so še v zasebni lasti.

