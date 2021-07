Huawei v svojem Trajnostnem poročilu 2020 pojasnjuje pomemben napredek, ki ga je v zadnjem letu dosegel pri svojih štirih trajnostnih strategijah: digitalno vključevanje, varnost in zanesljivost, varstvo okolja ter zdrav in harmoničen ekosistem. Med drugim je kitajsko podjetje lani s svojimi digitalnimi tehnologijami pomagalo 22 zavarovanim območjem v 18 državah učinkoviteje upravljati naravne vire in varovati biotsko raznovrstnost.