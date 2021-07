Barty in Pliškova bosta lovili prvi naslov na sveti travi RTV Slovenija V finalu Wimbledona se bosta ob 15. 00 pomerili Ashleigh Barty in Karolina Pliškova. Za obe igralki bo to drugi finale na turnirjih za grand slam. Avstralka je osvojila Roland Garros leta 2019, Čehinja pa je bila leta 2016 v New Yorku neuspešna.

