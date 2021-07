Prebolevniki in cepljeni z območij na rdečem in temno rdečem seznamu brez karantene 24ur.com Za osebe, ki v Slovenijo prihajajo z območja na rdečem ali temno rdečem seznamu, ni več obvezna karantena, če predložijo dokazilo o cepljenju proti covidu-19 ali preboleli bolezni. Spremembe so tudi pri seznamu območij, saj je med drugim na zelenem po novem cela Italija, dodani sta tudi Kanada in San Marino.

