Potem ko so pred tedni svoje mnenje o ukinjanju oz. združevanju oddelkov vrtca in razredov osnovne šole pri Sv. Jakobu podali starši otrok, ki tja zahajajo, so se pred nedavnim na ravnateljico Večstopenjske šole Sv. Jakob Annamario Zeriali in Urad za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za Furlanijo - Julijsko krajino obrnili tudi člani učnega kadra. Kajpak z izrazom velike zaskrbljenosti ob ...