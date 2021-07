Vnetje srčne mišice in osrčnika mogoči, a redki posledici cepljenja s cepivi mRNA 24ur.com Evropska agencija za zdravila je po preučitvi nekaj primerov ugotovila povezavo med vnetjem srca in cepivoma proizvajalcev Pfizer in BioNTech ter Moderna. Gre za redek stranski učinek, ki se je pojavil v 14 dneh po prejemu drugega odmerka, večinoma pri mlajših moških. Ema je ob tem poudarila, da koristi cepljenja še vedno pretehtajo morebitna tveganja.

Sorodno

















Oglasi Omenjeni Evropska unija

korona virus

Norveška Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Luka Dončić

Luka Mezgec

Andrej Vizjak