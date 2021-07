Mariborska univerza sprejela etični kodeks RTV Slovenija Senat Univerze v Mariboru je sprejel Etični kodeks ravnanja Univerze v Mariboru, ki opredeljuje etične standarde vedenj, ki so nujni za vse zaposlene in študente univerze. Z njim želijo krepiti pripadnost in ugled univerze.

Sorodno Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Borut Pahor

Janez Janša

Zoran Dragić

Jožef Horvat