Ameriški predsednik Joe Biden je v petek podpisal dolg ukaz, s katerim več kot desetim različnim agencijam daje naloge in priporočila, s katerimi bodo reagirale na nekaj največjih težav glede konkurenčnosti in monopolov v ameriškem gospodarstvu. Ni skrivnost, da Biden trenutno stanje označuje kot problematično, zlasti za tehnološke velikane, ki so glavne tarče zadnjega ukaza. preberite več » ...